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Клопп — о 9 матчах «Ливерпуля» в декабре: это всегда было и будет безумием

Клопп — о 9 матчах «Ливерпуля» в декабре: это всегда было и будет безумием
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о напряжённом графике матчей. Напомним, в декабре мерсисайдцам предстоит провести 9 матчей за 28 дней.

«Мы привыкли к жёсткому графику. Посмотрим, что будет в середине и в конце декабря, но это постоянная тема для обсуждений. Это безумие. Это всегда было безумием и всегда им будет. Всё в порядке, пока не приходит время Рождества. Это традиция, и я всё понимаю, но в конце декабря настают по-настоящему сложные времена», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» в 14 встречах набрал 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 14 матчах набравший 33 очка.

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