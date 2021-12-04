Варан — о «Реале»: фанаты не поздравляли после победы в ЛЧ, говорили: «Теперь — следующая»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился воспоминаниями о выступлениях за мадридский «Реал».
«После победы в Лиге чемпионов фанаты не поздравляют тебя. Они лишь говорят: «Очень хорошо, а теперь начинаем бороться за следующий титул». Я выиграл турнир не один раз, а четыре, но болельщики всегда говорили мне одно и то же.
Поэтому «Реал» – особенный клуб, дело в этой ментальности. Это особенный подход. Поэтому мне и хотелось сменить обстановку. Не потому, что мне не нравится этот менталитет, не потому, что я считаю его плохим. Напротив, это очень хороший менталитет, но мне хотелось чего-то другого», – сказал Варан для The Telegraph.
Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.
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