Майкл Кэррик рассказал о сроках восстановления Рафаэля Варана

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал о восстановлении французского защитника Рафаэля Варана после травмы.

«Реабилитация Варана проходит хорошо. Он уже тренировался на траве. На этой неделе он будет ещё восстанавливаться. Это займёт больше времени, чем мы ожидали изначально», — приводит слова Кэррика пресс-служба манкунианцев.

Первоначально ожидалось, что Варан будет отсутствовать около месяца после того, как оправится от очередной травмы, полученной во время матча между Испанией и Францией в финале Лиги наций (2:1).

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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