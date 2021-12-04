Болельщики «Крыльев Советов» покинули трибуны на 14-й минуте матча с ЦСКА

Активные болельщики «Крыльев Советов» покинули трибуны на 14-й минуте матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев.
Ранее эту акцию уже поддержали активные болельщики «Зенита» с «Виража», которые покинули стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом» (2:2). Болельщики «Ростова» также покинули трибуны.
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.
Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.
- 4 декабря 2021
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