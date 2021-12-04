«Вест Хэм» — «Челси»: Тьяго Силва открыл счёт в матче

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси».
Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился защитник «аристократов» Тьяго Силва, ему ассистировал Мэйсон Маунт.
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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогают ему ассистенты Саймон Лонг и Ричард Уэст. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси».
Лондонский «Челси» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (24) — на 4-м месте. В тройку лидеров соревнования входят «Манчестер Сити» (32) и «Ливерпуль» (31). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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