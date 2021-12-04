«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Дендонкер, Семеду, Сес, Невеш, Хи Чан, Хименес, Траоре.
Запасные: Радди, Буэно, Хувер, Кэмпбелл, Каштелу, Кандл, Моутинью, Тринкан, Силва.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.
Запасные: Келлехер, Конате, Филлипс, Цимикас, Уильямс, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.
- 4 декабря 2021
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