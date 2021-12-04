Восемь из 170 журналистов поставили Роналду на 1-е место в голосовании за «Золотой мяч»
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Издание Record поделилось подробностями голосования за «Золотой мяч».
8 из 170 журналистов поставили на первое место форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Наибольшее количество баллов португальцу отдали представители Макао, Каймановых островов, Нидерландов, Никарагуа, Кыргызстана, Мозамбика, Центральноафриканской Республики и Турции.
Роналду стал шестым по итогам голосования, получив 178 баллов.
Напомним, в понедельник, 29 ноября, в Париже (Франция) состоялась престижная ежегодная церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года, обладателем которого в седьмой раз за карьеру стал 34-летний аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Нападающий получил 613 баллов, на 33 обойдя Роберта Левандовского.
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