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Месси — о Роналду: хотел превзойти лишь себя. Мы боролись в Примере, это было замечательно

Месси — о Роналду: хотел превзойти лишь себя. Мы боролись в Примере, это было замечательно
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался об увеличении отрыва от форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству выигранных «Золотых мячей».

«Я всегда хотел превзойти себя и не смотреть на то, что делают другие. Мы с Криштиану конкурировали в одном чемпионате на протяжении многих лет. Это было замечательно, это поспособствовало нашему профессиональному росту. Но мы не смотрели друг на друга. Я хотел превзойти себя, чтобы быть лучшим. У меня не было желания стать лучшего кого-то», — приводит слова Месси France Football.

Напомним, Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Всего у аргентинского футболиста семь трофеев. На счету Роналду пять выигранных «Золотых мячей».

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