Ребров — о матче с «Ахматом»: выиграли — это здорово

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров прокомментировал победу в матче с «Ахматом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.
«Как игра? Выиграли — это здорово», — рассказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
На 13-й минуте Виктор Мозес с передачи Александра Соболева вывел «Спартак» вперёд. На 32-й минуте Соболев получил красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове. На третьей добавленной к первому тайму минуте Даниил Уткин после паса Артёма Архипова сравнял счёт. На 87-й минуте Квинси Промес принёс красно-белым победу, ему ассистировал Роман Зобнин.
«Спартак» набрал 23 очка в 17 встречах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (24) остался на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
- 4 декабря 2021
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