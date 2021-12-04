Шалимов — о победе над «Локомотивом»: мы рады, если не сказать, что счастливы

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в 17-м туре РПЛ.



«Мы рады, если не сказать, что счастливы, одержав победу на выезде против команды, у которой всего несколько поражений. Была тяжелейшая игра, но ребята молодцы, добились этой победы, взяли три очка. У нас травмированы все нападающие, плюс Бикфалви, который играл в основе последние матчи.



В том году тоже выигрывали 1:0 после перерыва, а потом сыграли неправильно. Важно было не отдавать мяч сопернику в простых ситуациях. Мы не говорим, что не надо было забивать «Локомотиву» второй – возможностей во втором тайме было много», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.