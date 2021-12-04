Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рангник рассказал, что считает главным в футболе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о своём видении игры.



«Игроки должны быть вместе со мной на одной волне. Это должно идти постепенно, нельзя добиться подобного за один или два дня.



Футбол для меня — это минимизация фактора случайности и контроль над игрой. Вот в чём футбол. Я видел, как «Манчестер Юнайтед» играл первые 20 минут второго тайма с «Арсеналом», как они прессинговали соперника в его в собственной штрафной. Можно было заметить, что у команды есть потенциал.



Думаю, что для того, чтобы в будущем контролировать ход игры, необходимо действовать активно, вне зависимости от того, у кого мяч.



Речь идёт о том, чтобы помочь команде играть слаженно, а не о прессинге или контрпрессинге. Нужен игровой контроль. Вот в чём главная цель», — цитирует Рангника ESPN.GB.

Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»:

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