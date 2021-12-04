Рангник определился с четырьмя трансферными целями «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился с четырьмя трансферными целями клуба на зимнее и летнее окно переходов, сообщает в «Твиттере» журналист Андрес Вайсс со ссылкой на Sport Bild.



По информации источника, немецкий специалист нацелился на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Также Рангник заинтересован в трансферах двух игроков «РБ Лейпциг». В «Манчестер Юнайтед» могут перейти полузащитники Амаду Айдара и Кристофер Нкунку. Кроме того, состав «красных дьяволов» может пополнить нападающий «Челси» Тимо Вернер.



На посту главного тренера «Ман Юнайтед» Ральф Рангник, который до недавнего времени работал руководителем по развитию московского «Локомотива», дебютирует завтра, 5 декабря, в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»:

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