Беллингем — о матче с «Баварией»: у арбитра ранее был договорной матч, чего от него ждать?

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем после матча 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:3) раскритиковал судейство. Игрок не согласен с назначением пенальти в ворота своей команды.
«Я считаю, что это не был пенальти. Хуммельс даже не смотрел на мяч, он боролся за то, чтобы добраться до него (мяч попал в руку защитнику. — Прим. «Чемпионата»). Я не думаю, что он вообще видел мяч. Вы можете посмотреть на многие другие решения арбитра в этой игре. Вы даёте арбитру, у которого в карьере был договорной матч, обслуживать самый большой матч в Германии. Чего вы тогда ждёте?» — приводит слова Беллингема официальная страница Viaplay в «Твиттере».
Напомним, главным арбитром матча был Феликс Цвайер. Ранее он был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, который был уличен в участии в договорных матчах. Цвайер был отстранён на полгода за то, что знал о деятельности Хойцера, но не сообщил об этом. По словам судьи, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью матчей с фиксированным результатом, однако он отказывался.
Решающий мяч с пенальти за игру рукой Хуммельса забил Роберт Левандовски.
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