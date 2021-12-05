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«Вот это гол! Голииииище!» Комментаторы 30 секунд восторгались Дзаньоло, а тот промахнулся

«Вот это гол! Голииииище!» Комментаторы 30 секунд восторгались Дзаньоло, а тот промахнулся
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Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 16-го тура Серии А «Рома» — «Интер» (0:3). Игру, в частности, показывал телеканал ESPN с испаноязычными комментаторами Хорхе Баррилем и Вито де Пальмой. Один из эпизодов они отработали настолько ярко, что он мгновенно разлетелся по соцсетям и собрал миллионы просмотров.

На 82-й минуте при счёте 3:0 в пользу «нерадзурри» римляне убежали в атаку. Мощным ударом из-за пределов штрафной её завершал итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло. Мяч попал в сетку ворот рядом со штангой, однако с внешней стороны. Комментаторы встречи посчитали, что взятие ворот всё-таки случилось, и в течение 30 секунд эмоционально реагировали на гол.

«Вот это гол! Голииииище!» — скандировали комментаторы, отмечая мастерскую игру Дзаньоло.

Однако через 30 секунд они увидели очередной повтор момента и наконец-то поняли, что гола не было.

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