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«Динамо» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Динамо» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Динамо» — «Уфа». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

Московское «Динамо» в 16 встречах набрало 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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