Клубы АПЛ планируют включить в контракты игроков пункт о вакцинации
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Несколько клубов английской Премьер-лиги рассматривают вариант с включением пункта о полной вакцинации в новые контракты футболистов, сообщает The Telegraph.
По информации источника, таким образом английские команды планируют обезопасить себя в случае вспышек коронавируса, так как болезнь у привитых игроков будет протекать в более лёгкой форме.
Ранее стало известно, что мюнхенская «Бавария» отказалась выплачивать зарплату футболистам, не сделавшим прививку от коронавирусной инфекции и заразившимся в период карантина.
Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. На втором и третьем местах «Ливерпуль» (34) и лондонский «Челси» (33) соответственно.
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