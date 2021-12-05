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Ди Мария: хочу завершить карьеру в «ПСЖ»

Ди Мария: хочу завершить карьеру в «ПСЖ»
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Вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария заявил, что хочет завершить карьеру в парижском клубе. В случае необходимости ухода из стана «ПСЖ» аргентинец рассматривает вариант возвращения на родину.

«Я хочу остаться в «Пари Сен-Жермен» и завершить здесь карьеру, ведь я очень счастлив в клубе и городе, как и моя семья. Дети всем довольны, им нравится школа.

Если мне придётся уйти из «ПСЖ», то я хотел бы вернуться в Аргентину. Тогда я хотел бы закончить карьеру в «Росарио Сентраль». Однако я не хочу играть до самой пенсии. Хочу быть в хорошей форме и иметь возможность выкладываться на поле на максимум», — сказал Анхель Ди Мария в интервью TNT Sport, его слова приводит издание Get French Football News.

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