Пуч — о матче с «Баварией» в ЛЧ: мы едем в Мюнхен за победой, «Барса» выйдет в плей-офф

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Баварией».
«Мы можем побороться за победу в Примере, а в среду выйдем в плей-офф Лиги чемпионов.
У нас есть три дня на восстановление. «Барселона» поедет в Мюнхен за победой. Это финал. Мы верим, мы вместе, и мы покажем себя», — цитирует Пуча Sport.es.
Матч «Бавария» — «Барселона» состоится в среду, 8 декабря. Встреча пройдёт в Мюнхене на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
После пяти туров в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бавария» располагается на 1-м месте в группе Е с 15 очками в активе. Мюнхенский клуб уже обеспечил себе участие в плей-офф турнира. «Барселона» находится на 2-м месте в группе, у неё 7 очков.
Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:
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