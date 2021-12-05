Хави — после поражения «Бетису»: «Барселона» может обыграть «Баварию» в Мюнхене

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения в матче испанской Примеры с «Бетисом» (0:1) заявил, что его команда способна обыграть «Баварию» в Мюнхене в предстоящем матче Лиги чемпионов.
«Барселона» способна поехать в Мюнхен и победить там. Это наша цель. Мы зависим от самих себя. Мы едем на одну из сложнейших арен в мире, но мы намерены отдать всё и навязать соперничество», — приводит слова Хави ESPN.
Напомним, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток – в 23:00 мск.
«Бавария» добыла 5 побед в 5 предыдущих матчах ЛЧ и гарантировала себе первое место в группе, набрав 15 очков. «Барселона» (7) сейчас занимает второе место, но ведёт активную борьбу за выход из группы с «Бенфикой», на счету которой 5 очков.
Видеообзор матча «Барселона» — «Бетис»
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