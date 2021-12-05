Газизов: слова Мурзагулова про Соболева не выражают мнение «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слова председателя совета директоров клуба Ростислава Мурзагулова в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Это высказывание следует считать только личным мнением Ростислава Мурзагулова, которое ни в коей мере не выражает мнение футбольного клуба «Уфа». Саша Соболев знает моё тёплое отношение к нему и к его близким. Могу пожелать ему успешной карьеры без травм.
Что касается красной карточки, которую ему показали, то мне бы очень не хотелось обсуждать судейство, тем более не в нашем матче, но, по мне, это не удаление», — приводит слова Газизова Sport24.
Ранее Мурзагулов обвинил Соболева в симуляции после игры 16-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак» (1:1). В следующем туре нападающий получил красную карточку, а функционер в соцсетях написал: «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец».
- 5 декабря 2021
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