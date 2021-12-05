Воронин — о матче с «Зенитом»: настраиваемся на победу, хотим уйти на перерыв первыми

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в следующем туре РПЛ. Игра пройдёт 12 декабря.

«С «Зенитом» будут играть два первых места, настраиваемся на победу. Ребята прекрасно всё понимают. Надеюсь, что будет много голов. Хочется, чтобы игра для нас была не такая, как в Питере. В следующем году всё равно ещё будет много игр. У нас есть хороший задел, но идём от игры к игре. Конечно, мы хотим победить «Зенит». Болельщики и я тоже хотим уйти на перерыв на первом месте.

Не хочу углубляться в судейство в матче «Зенита» и «Ростова». На мой взгляд, в моменте с голом Комличенко там не было нарушения. Есть люди, которые должны это оценивать, а это не мой профиль.

Не стоит рассматривать будущий матч как противостояние Клаудиньо и Захаряна. Такие параллели нельзя проводить. Игра с «Ростовом» показала, что от Клаудиньо очень многое зависит. Захарян же молодой игрок, ему до бразильца далековато. Надо расти. Поэтому это будет не их противостояние, а матч между «Зенитом» и «Динамо». Клаудиньо — исключительный футболист. Он делает разницу большую по сравнению с другими. Видно по его классу и уровню, что он от остальных отличается.

На этой неделе будем разбирать «Зенит». Проблемы есть у всех. Они потеряли там, где не каждый думал, что они потеряют. Надо выходить, показывать свою игру, забивать свои моменты», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.