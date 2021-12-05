Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Будущее Бенитеса в «Эвертоне» под вопросом, клуб может пригласить Моуринью

Будущее Бенитеса в «Эвертоне» под вопросом, клуб может пригласить Моуринью
Комментарии

Будущее главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса находится под вопросом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, завтра, 6 декабря, совет директоров «ирисок» проведёт экстренное заседание, на котором должна определиться судьба испанского специалиста. Руководство клуба недовольно результатами команды. Безвыигрышная серия «Эвертона» в английской Премьер-лиге составляет восемь матчей.

Правление «ирисок» рассчитывает, что в случае отставки Бенитеса команду возглавит главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

После 14 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Эвертон» располагается на 16-м месте в турнирной таблице. У команды 15 очков в активе.

Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Стив Макманаман — об «Эвертоне»: кто же впустую потратил деньги?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021