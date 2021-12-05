Будущее Бенитеса в «Эвертоне» под вопросом, клуб может пригласить Моуринью

Будущее главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса находится под вопросом, сообщает Daily Mail.



По информации источника, завтра, 6 декабря, совет директоров «ирисок» проведёт экстренное заседание, на котором должна определиться судьба испанского специалиста. Руководство клуба недовольно результатами команды. Безвыигрышная серия «Эвертона» в английской Премьер-лиге составляет восемь матчей.



Правление «ирисок» рассчитывает, что в случае отставки Бенитеса команду возглавит главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.



После 14 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Эвертон» располагается на 16-м месте в турнирной таблице. У команды 15 очков в активе.

Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль»:

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