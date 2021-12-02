Стив Макманаман — об «Эвертоне»: кто же впустую потратил деньги?

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман оценил спад в результатах «Эвертона». В 14-м туре английской Премьер-лиги команда Рафаэля Бенитеса проиграла «Ливерпулю» со счётом 1:4.
«Новые владельцы пришли и потратили кучу денег. Но сейчас они не могут рассчитывать на Калверт-Льюина и Мину. Когда смотришь на их скамейку, то видишь, что им некем усилить игру. Кто же впустую потратил все эти деньги? Кто-то должен нести ответственность.
«Эвертон» будет вести борьбу за выживание. Что, если Калверт-Льюин опять получит травму? Когда он вернётся? В таком случае у них будут серьёзные проблемы. «Эвертон» спускается к зоне вылета, и их ждёт трудная серия матчей перед Рождеством. Если они упадут в зону вылета, Бенитеса уволят», — цитирует Макманамана Liverpool Echo.
«Эвертон» не может победить в АПЛ на протяжении восьми игр – шесть поражений и две ничьи. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Видео первого гола Салаха в матче с «Эвертоном»:
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