Классон вышел на 4-е место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон оформил дубль в ворота «Сочи» (2:1) в 17-м туре РПЛ. Эти голы стали для шведского полузащитника 68-м и 69-м результативным действием в составе российской команды, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».



Для достижения этой цифры 29-летнему Классону потребовалось 146 матчей. По показателю «гол+пас» хавбек обошёл Франсишку Вандерсона и вышел на четвёртое место в истории «Краснодара». Контракт Классона истекает в конце нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.



«Краснодар» набрал 28 очков в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37). В следующем туре «быки» сыграют дома с «Нижним Новгородом».