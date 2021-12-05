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Гончаренко: «Краснодар» знал, как действовать против «Сочи»

Гончаренко: «Краснодар» знал, как действовать против «Сочи»
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

«Хорошая по качеству игра получилась. Обе команды хорошо показали себя на поле: «Краснодар» пытался атаковать, «Сочи» пытался атаковать. Мы знаем, что команда Федотова хорошо умеет начинать матчи. Важно было хорошо начать игру, с чем «Краснодар» и справился. Наконец-то одержали волевую победу. «Сочи» достаточно опасно атакует с флангов. Так и было, в принципе. Мы знали, как действовать, но было достаточно опасно», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» набрал 28 очков в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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