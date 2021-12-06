Виталий Кафанов: главным тренером быть не хотел. Так сложились обстоятельства

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов признался, что не хотел занимать пост наставника команды.



«Выбор в пользу тренерской карьеры сделал давно и не жалею об этом. Но главным тренером быть не хотел. Сейчас так сложились обстоятельства. Меня попросил возглавить клуб президент клуба Арташес Арутюнянц, и я, конечно же, согласился.



Я вообще оказался в «Ростове» только исключительно благодаря ему. В марте 2019 года покинул «Рубин» с желанием отдохнуть от любой работы, связанной с футболом. Но в этот момент мне позвонил Арташес Владимирович и пригласил в команду. Я сначала ему ответил, что расстроен тем, что нас обманули в Казани, что нам не платили деньги полтора года, поэтому мне хотелось бы уйти в отпуск хотя бы до мая. Но он настоял на том, что нужно приезжать немедленно, и я приехал», — приводит слова Кафанова DonNews.