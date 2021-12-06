В «Роторе» объяснили назначение Куликова на пост главного тренера

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал назначение Артёма Куликова на пост главного тренера команды. Об этом руководство волгоградского клуба объявило сегодня, 6 декабря.
«Готовить команду к весенней части чемпионата будет Артём Куликов, который хорошо известен специалистам и болельщикам. Его команды всегда стремятся играть в грамотный, зрелищный футбол. При этом они добиваются результата. Это то, что нам сейчас необходимо. Кроме того, Артём Анатольевич хорошо знает ФНЛ. Уверен, что под его руководством наша команда в весенней части чемпионата покажет хороший результат», — сказал Рекечинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В середине ноября «Ротор» объявил об уходе из команды главного тренера Дмитрия Хохлова, возглавлявшего команду с мая этого года.
- 6 декабря 2021
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