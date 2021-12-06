Бензема не поможет «Реалу» в матче с «Интером». Участие в игре с «Атлетико» под вопросом

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит около недели из-за повреждения бедра, сообщает Goal.com со ссылкой на Movistar.



Напомним, форвард получил травму в матче 16-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:0). По информации источника, у 33-летнего французского футболиста не было выявлено серьёзных мышечных повреждений в ходе медицинского обследования. Тем не менее Бензема не сможет помочь «Реалу» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером», который состоится завтра, 7 декабря. Также под вопросом участие Бензема в матче Примеры с мадридским «Атлетико» (12 декабря).

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Интер» состоится завтра, 7 декабря, в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск.