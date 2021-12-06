Экс-игрок ЦСКА и «Аякса» может стать тренером казахстанского клуба
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Бывший футболист «Аякса» и ЦСКА Андрей Демченко может занять пост тренера в одном из клубов чемпионата Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, в услугах тренера заинтересованы сразу несколько казахстанских клубов, один из которых уже связался со специалистом.
Напомним, Демченко завершил игровую карьеру в 2010 году. В качестве тренера работал в таких клубах, как запорожский «Металлург», «Верес», «Львов», «Металлист-1925», «Буковина» и в других командах. На данный момент Демченко является тренером грузинского клуба «Дила», контракт специалиста с командой рассчитан ещё на один год. В минувшем сезоне «Дила» под руководством Демченко заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Грузии.
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