Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Москалёв назначен главным арбитром матча «Милан» — «Ливерпуль» в Юношеской лиге УЕФА

Москалёв назначен главным арбитром матча «Милан» — «Ливерпуль» в Юношеской лиге УЕФА
Комментарии

Официальный сайт Европейской ассоциации футбола (УЕФА) объявил ряд судейских назначений на матчи Юношеской лиги УЕФА. Матч «Милан» — «Ливерпуль» обслужит бригада арбитров из России.

Главным арбитром встречи «Милана» и «Ливерпуля» назначен Владимир Москалёв. В роли ассистентов выступят россияне Рустам Мухтаров и Максим Ковалёв. Резервный судья — итальянец Лоренцо Маджони.

Матч «Милан» — «Ливерпуль» состоится 7 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Примечательно, что «Милан» занимает последнее место в своей группе. Юношеская команда «россонери» набрала в пяти турах всего одно очко. «Ливерпуль» лидирует в квартете В, набрав 10 очков. На втором месте «Порту» (10). Третий – мадридский «Атлетико» (7).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021