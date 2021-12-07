«Кальяри» сыграл вничью с «Торино» в 16-м туре Серии А
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«Кальяри» сыграл вничью с «Торино» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт на 31-й минуте: в свои ворота забил защитник «Кальяри» Андреа Карбони. В начале второго тайма бразилец Жоао Педро восстановил равенство, ему ассистировал Лука Чеппители. Больше голов команды не забивали.
«Кальяри» набрал 10 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Торино» в активе 19 баллов, команда идёт на 13-й позиции. Лидером первенства является «Милан».
В следующем туре Серии А «Кальяри» 12 декабря сыграет на выезде с «Интером». «Торино» в этот же день примет на своём поле «Болонью».
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