Левандовски о словах Месси после «Золотого мяча» — 2021: надеюсь, это было искренне

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слова нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси после того, как аргентинцу вручили «Золотой мяч» — 2021.

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова», — приводит слова Левандовски

Напомним, «Золотой мяч» по итогам этого года выиграл Лионель Месси, Левандовски стал вторым в голосовании. После вручения награды Месси сказал со сцены Роберту: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году», — приводит слова польского нападающего Sport.es со ссылкой на Kanale Sportowym.

Этот приз стал для Месси седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — Криштиану Роналду — 5 наград.