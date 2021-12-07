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«Рома» не намерена увольнять Моуринью, несмотря на неубедительные результаты

«Рома» не намерена увольнять Моуринью, несмотря на неубедительные результаты
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Руководство римской «Ромы» полностью доверяет нынешнему главному тренеру команды Жозе Моуринью, несмотря на неубедительные результаты команды, информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Рома» не планирует увольнять Моуринью. Клуб готов предоставить португальскому специалисту бюджет на зимние трансферы. Действующий контракт Жозе с «волками» рассчитан до 2024 года.

Напомним, после 16 туров итальянской Серии А «Рома» имеет в своё активе 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. В группе Лиги Конференций римляне идут на втором месте, хотя изначально им пророчили лёгкую первую строчку, ведь соперниками «Ромы» являются достаточно скромные луганская «Заря», норвежский «Будё-Глимт» и софийский ЦСКА.

Напомним, Моуринью возглавил «Рому» перед началом нынешнего сезона. Ранее в Италии он уже руководил «Интером». Миланцев португальский специалист приводил не только к Скудетто, но и к победе в Лиге чемпионов.

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