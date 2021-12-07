Беллингем оштрафован на € 40 тысяч за слова об арбитре матча «Боруссия» Д — «Бавария»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем оштрафован за слова в адрес главного арбитра матча 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:3).
После встречи Беллингем раскритиковал судейство и отметил, что ранее в карьере главного арбитра встречи Феликса Цвайера был договорной матч.
Немецкий футбольный союз расценил поступок англичанина как «неспортивное поведение» и оштрафовал его на € 40 тысяч. Дисквалифицировать футболиста не стали.
Ранее Цвайер был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, которого уличили в участии в договорных матчах. Цвайера отстранили на полгода за то, что он знал о деятельности Хойцера, но не сообщил об этом. По словам судьи, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью матчей с фиксированным результатом, однако он отказывался.
- 7 декабря 2021
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