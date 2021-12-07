Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем оштрафован на € 40 тысяч за слова об арбитре матча «Боруссия» Д — «Бавария»

Беллингем оштрафован на € 40 тысяч за слова об арбитре матча «Боруссия» Д — «Бавария»
Комментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем оштрафован за слова в адрес главного арбитра матча 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:3).

После встречи Беллингем раскритиковал судейство и отметил, что ранее в карьере главного арбитра встречи Феликса Цвайера был договорной матч.

Немецкий футбольный союз расценил поступок англичанина как «неспортивное поведение» и оштрафовал его на € 40 тысяч. Дисквалифицировать футболиста не стали.

Ранее Цвайер был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, которого уличили в участии в договорных матчах. Цвайера отстранили на полгода за то, что он знал о деятельности Хойцера, но не сообщил об этом. По словам судьи, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью матчей с фиксированным результатом, однако он отказывался.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021