Рока: не я должен говорить, справедливо ли Левандовски не получил «ЗМ», но он заслужил его

Полузащитник «Баварии» Марк Рока выразил мнение, что его партнёр по команде Роберт Левандовски заслужил «Золотой мяч» по итогам 2021 года.



«Не я должен говорить, справедливо или нет то, что Роберт не получил «Золотой мяч», потому что существует голосование. Но мы думали, что он может победить. Роберт действительно заслужил награду. Он многое дал «Баварии». Слухи о его возможном уходе из клуба ходят постоянно, но мне ясно, что Роберт счастлив в «Баварии» и хочет продолжать играть в мюнхенском клубе», — приводит слова Роки Bayern & Germany.

Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч», а сама награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции.