Месси попал в стартовый состав на матч «ПСЖ» и «Брюгге»

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние начнётся в 20:45 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Вейналдум, Ди Мария, Перейра, Диалло, Месси, Гейе.
«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Нсоки, Хендри, Ланг, Рикка, Ванакен, Ритс, Мата, Кетеларе, Сандра.
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 7 декабря 2021
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