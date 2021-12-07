Месси попал в стартовый состав на матч «ПСЖ» и «Брюгге»

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние начнётся в 20:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Вейналдум, Ди Мария, Перейра, Диалло, Месси, Гейе.

«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Нсоки, Хендри, Ланг, Рикка, Ванакен, Ритс, Мата, Кетеларе, Сандра.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.