Давиташвили: если бы проиграли «Химкам», было бы несправедливо. Тула владела инициативой

Полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили, забивший гол в ворота «Химок», поделился впечатлениями от победы в матче 17-го тура чемпионата России. В гостях «Арсенал» выиграл со счётом 2:1.



«Для нас это была очень важная игра. Мы слишком много очков растеряли до этого, поэтому сейчас должны побеждать в каждой встрече. Матч получился сложный, мы проигрывали 0:1, хотя полностью владели преимуществом и инициативой, выигрывали много единоборств, создавали моменты. Уступить в такой ситуации было бы совершенно несправедливо. Хорошо, что во втором тайме нам удалось дважды забить и вырвать победу. Конечно, после такого матча все были рады и счастливы. Но сейчас нам уже надо готовиться к игре с ЦСКА.



Мой гол? Надо сказать, что незадолго до этого мы с Эвансом Кангва поменялись флангами. Он ушёл направо, а я на противоположный край. В одном из эпизодов получилось набрать хорошую скорость, сместился в центр и пробил в верхний угол. Всё получилось удачно. А потом ещё и Эванс забил. Для меня самое главное, что мы выиграли и набрали три очка», — сказал Давиташвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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