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Глава «Уфы»: я хорошо отношусь к Соболеву как к спортсмену

Глава «Уфы»: я хорошо отношусь к Соболеву как к спортсмену
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал свои высказывания о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Можно было и помягче сказать. Я к нему как к спортсмену очень хорошо отношусь. Он молодец! Саша хорошо сыграл с «Наполи». Дай бог ему так хорошо всегда играть, кроме двух матчей в году. Слово — не воробей. Его не вернуть назад. Ещё раз: я сказал это всё, чтобы к «Уфе» относились хорошо, как и к «Спартаку». Наш клуб ничем не хуже. И спорт нужно развивать не только в Москве, но и в Уфе. А если Соболев обиделся, то пусть простит меня. Не хотел ему ничего плохого сказать.

А радикалами меня не напугаешь. У меня в Башкирии их достаточно, они всех вероисповеданий. С утра до вечера хейтят! Обещают отрезать все выпирающие части тела, включая голову. Меня это никак не задевает», — цитирует Мурзагулова «Спорт-экспресс».

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