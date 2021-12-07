«Барселона» и «Милан» контактировали с защитником «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен заинтересовал «Барселону» и «Милан», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, оба клуба уже контактировали с игроком. «Барселона» заинтересована в его переходе летом 2022 года, когда у датчанина истечёт контракт с «Челси» и он будет свободным агентом. «Милан» связывался с Кристенсеном, чтобы попытаться переманить его к себе зимой из-за травмы защитника «россонери» Симона Кьера.
При этом оба клуба считают, что защитник продлит контракт с «аристократами». «Челси» готов подписать новое соглашение, решение остаётся за футболистом.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 10 матчах и не отметился результативными действиями.
Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В составе английского клуба Андреас – обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА. В сезонах-2015/2016 и 2016/2017 Кристенсен на правах аренды выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию».
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси»:
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