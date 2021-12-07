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Мбаппе побил рекорд Месси, став самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов

Мбаппе побил рекорд Месси, став самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимает «Брюгге». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). К 31-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Оба гола в этой встрече забил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Первый гол стал для французского футболиста 30-м в Лиге чемпионов. Мбаппе достиг этой отметки в возрасте 22 лет 352 дней. Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, достигшего данной отметки в возрасте 23 лет 131 дня.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A.

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