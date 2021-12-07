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«Реал» — «Интер»: Кроос вывел «сливочных» вперёд

«Реал» — «Интер»: Кроос вывел «сливочных» вперёд
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В ночь с 7 на 8 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» — «Интер».

Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился полузащитник «Реала» Тони Кроос, ему ассистировал Родриго.

Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Брих. Ему помогают ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Шлагер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Интер».

После пяти туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Реал» располагается на 1-м месте в группе D c 12 очками в активе. «Интер» за пять матчей набрал 10 очков, команда находится на втором месте в квартете. Оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

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