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«Атлетико» обыграл «Порту» в матче с тремя удалениями и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Атлетико» обыграл «Порту» в матче с тремя удалениями и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Порту» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 50-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. На 67-й минуте главный арбитр показал красную карточку полузащитнику мадридского клуба Янник Карраско, после чего гости остались в меньшинстве. Через 3 минуты защитник «Порту» Венделл был удалён с поля, а составы команд уравнялись. На 75-й минуте произошло второе удаление в составе «Порту» — красную карточку получил голкипер Агустин Маркесин, находившийся на скамейке запасных. В концовке встречи голы забили футболисты «Атлетико» Анхель Корреа и Родриго Де Пауль. В компенсированное время игры хавбек «Порту» Сержиу Оливейра успешно реализовал пенальти.

«Атлетико» набрал 7 очков, занял 2-е место в группе В и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Порту» (5) продолжит выступление в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур
07 декабря 2021, вторник. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Гризманн – 56'   0:2 Корреа – 90'   0:3 Де Пауль – 90+2'   1:3 Оливейра – 90+6' (пен)
Удаления: Венделл – 70', Маркесин – 75' / Карраско – 67'
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