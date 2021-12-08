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«Реал» уверенно обыграл «Интер» и занял первое место в группе Лиги чемпионов

«Реал» уверенно обыграл «Интер» и занял первое место в группе Лиги чемпионов
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В ночь с 7 на 8 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Интер». Хозяева одержали победу – 2:0.

На 17-й минуте отличился полузащитник «сливочных» Тони Кроос, ему ассистировал Родриго. На 64-й минуте полузащитник «Интера» Николо Барелла получил красную карточку. Таким образом, игрок пропустит первый матч своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.

На 79-й минуте гол забил полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

Обслуживала встречу немецкая бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Брих. Ему помогали ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Шлагер.

После шести туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Реал» располагается на 1-м месте в группе D c 15 очками в активе. «Интер» за шесть матчей набрал 10 очков, команда находится на втором месте в квартете. Оба клуба обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
07 декабря 2021, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Кроос – 17'   2:0 Асенсио – 79'
Удаления: нет / Барелла – 64'
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