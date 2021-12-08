Де Дзерби: мои игроки, как и я, должны показывать, что соответствуют уровню «Шахтёра»

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби высказался о ничьей в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом» (1:1).
«Мы весь матч владели инициативой и создали много моментов. Мы заслуживали победы. «Шериф» забил после единственной хорошей возможности. Мне кажется, что во втором тайме у нас было даже больше моментов, чем в первом. «Шериф» не оказывал практически никакого сопротивления в первом тайме, поэтому могло показаться, что во втором тайме наше преимущество было не таким явным, как в первом, но мы создали очень много моментов. Работать с «Шахтёром» большая честь для меня. Но это и большая ответственность. Каждый день я должен показывать, что соответствую уровню «Шахтёра». Но то же самое должны делать и мои игроки», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт УЕФА.
«Шериф» набрал 7 очков, занял 3-е место и выступит в Лиге Европы УЕФА. Донецкий «Шахтёр» (2) завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы D вышли мадридский «Реал» (15) и миланский «Интер» (10).
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