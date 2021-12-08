Де Дзерби о замене вратаря: это не касается уважения. «Шахтёр» должен был победить 5:0

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби прокомментировал замену вратаря в концовке матча с «Шерифом» (1:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Замена вратаря в конце матча считается неуважением к сопернику? Вы смотрели матч? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы задали бы такой вопрос? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов, пусть даже пять минут, потому что он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Потому я считаю, что это было правильно. И это совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0, поскольку у нас было много голевых шансов. Если вы думаете по-другому, я, конечно, уважаю ваше мнение», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Шахтёра».
Де Дзерби заменил вратаря на 86-й минуте. Вместо Андрея Пятова на поле вышел Никита Шевченко. На третьей компенсированной минуте донецкий клуб пропустил гол и упустил победу в этой встрече.
«Шериф» набрал 7 очков, занял 3-е место и выступит в Лиге Европы УЕФА. Донецкий «Шахтёр» (2) завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы D вышли мадридский «Реал» (15) и миланский «Интер» (10).
- 8 декабря 2021
-
04:57
-
04:09
-
03:52
-
03:11
-
03:00
-
02:29
-
02:12
-
01:26
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:17
-
00:10
-
00:05
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:38
-
23:31
-
23:27
-
23:20
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:26
-
22:19