Де Дзерби о замене вратаря: это не касается уважения. «Шахтёр» должен был победить 5:0

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби прокомментировал замену вратаря в концовке матча с «Шерифом» (1:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Замена вратаря в конце матча считается неуважением к сопернику? Вы смотрели матч? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы задали бы такой вопрос? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов, пусть даже пять минут, потому что он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Потому я считаю, что это было правильно. И это совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0, поскольку у нас было много голевых шансов. Если вы думаете по-другому, я, конечно, уважаю ваше мнение», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Шахтёра».

Де Дзерби заменил вратаря на 86-й минуте. Вместо Андрея Пятова на поле вышел Никита Шевченко. На третьей компенсированной минуте донецкий клуб пропустил гол и упустил победу в этой встрече.

«Шериф» набрал 7 очков, занял 3-е место и выступит в Лиге Европы УЕФА. Донецкий «Шахтёр» (2) завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы D вышли мадридский «Реал» (15) и миланский «Интер» (10).