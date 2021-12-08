Юрий Вернидуб о матче с «Шахтёром»: первый тайм в исполнении «Шерифа» был антифутболом

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал результат матча с «Шахтёром» (1:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Первый тайм в исполнении моей команды был антифутболом. Я считаю, так играть нельзя. В перерыве у нас состоялся серьезный разговор в раздевалке. Второй тайм уже был достойным: не прижимались, а атаковали, у нас были хорошие попытки. В итоге дожали, забили, сравняли… Я благодарен команде, всем ребятам. Но повторюсь: как мы играли в первом тайме, так нельзя играть; я просто не узнал свою команду», — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

«Шериф» набрал 7 очков, занял 3-е место и выступит в Лиге Европы УЕФА. Донецкий «Шахтёр» (2) завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы D вышли мадридский «Реал» (15) и миланский «Интер» (10). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси», который обыграл в финале турнира «Манчестер Сити» со счётом 1:0.