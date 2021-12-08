Юрий Вернидуб о матче с «Шахтёром»: первый тайм в исполнении «Шерифа» был антифутболом

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал результат матча с «Шахтёром» (1:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Первый тайм в исполнении моей команды был антифутболом. Я считаю, так играть нельзя. В перерыве у нас состоялся серьезный разговор в раздевалке. Второй тайм уже был достойным: не прижимались, а атаковали, у нас были хорошие попытки. В итоге дожали, забили, сравняли… Я благодарен команде, всем ребятам. Но повторюсь: как мы играли в первом тайме, так нельзя играть; я просто не узнал свою команду», — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.
«Шериф» набрал 7 очков, занял 3-е место и выступит в Лиге Европы УЕФА. Донецкий «Шахтёр» (2) завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА из группы D вышли мадридский «Реал» (15) и миланский «Интер» (10). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси», который обыграл в финале турнира «Манчестер Сити» со счётом 1:0.
- 8 декабря 2021
-
03:52
-
03:11
-
03:00
-
02:29
-
02:12
-
01:26
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:17
-
00:10
-
00:05
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:38
-
23:31
-
23:27
-
23:20
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:14
-
22:12