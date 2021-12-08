Шикунов: невозможно не любить Гамулу — просто ноль шансов. Других таких нет и не будет

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов отреагировал на новость об уходе из жизни бывшего игрока и наставника клуба Игоря Гамулы.

«Невозможно было его не любить – просто ноль шансов. Я знал его больше 40 лет – ещё со времён СКА. Даже в армию с ним вместе призывались. Потом он у меня работал в «Ростове», и с дублем, и основу подхватил в 2014-м…

Царство ему небесное. Человек – душа любой компании. Его все любили: друзья, игроки, да и вы – журналисты. Мало того, что обожаем и приятен для всех, так ещё и разбирался же человек! Гамула есть Гамула, других таких нет и не будет», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.