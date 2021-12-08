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Ван дер Сар — об интересе «МЮ»: мы ещё не сделали в «Аяксе» всё, что планировали

Ван дер Сар — об интересе «МЮ»: мы ещё не сделали в «Аяксе» всё, что планировали
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал интерес к себе и главному тренеру команды Эрику тен Хагу со стороны иностранных клубов, включая «Манчестер Юнайтед».

«Это значит, что мы хорошо делаем свою работу. То же самое с игроками — когда ты хорошо играешь, тобой интересуются. К нашим игрокам и тренерам всегда был интерес. Когда придёт время, нужно убедиться, что ты сделал всё, что планировал здесь.

Моё будущее? У меня есть ещё два года по контракту. Хочу продолжать добиваться успеха с клубом, но однажды момент [уйти] придёт. Мы ещё не сделали всё, что планировали. Мы можем расти и в чемпионате, и особенно на международном уровне. Это вызов для нас», — приводит слова ван дер Сара Voetbal International со ссылкой на RTL7.

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