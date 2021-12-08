«Зенит» — «Челси»: игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Челси». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Игру обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Ассистировать ему будут Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный арбитр — Йерун Мансхот.



После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (12) идёт первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).