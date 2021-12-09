Стали известны составы корзин перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов

После группового этапа команды поделили на «сеяные» и «несеяные». Первые – команды, которые заняли в своих группах первые места, а вот «несеяные» – команды, которые завершили групповой этап на втором месте.
Среди «сеяных» команд:
«Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лилль» (Франция), «Ювентус» (Италия).
«Несеяными» командами стали:
«ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал (Испания)/«Аталанта» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Челси» (Англия).
Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов пройдёт в Ньоне (Швейцария) 13 декабря в 14:00 по мск.
Напомним, что команды из одной страны не смогут встретиться друг с другом, а «сеяные» команды проведут первую игру на выезде.
Предварительно первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта.
Стоит напомнить, что матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» перенесён на завтра, 9 декабря, из-за сильного снегопада в Бергамо, сообщает пресс-служба УЕФА.
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